Sfuggì al blitz anti-droga a settembre | preso 28enne di Caivano

(Di venerdì 6 ottobre 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoUnsfuggito a una perquisizione eseguita nella sua abitazione di, in provincia di Napoli, nell’ambito dell’operazione ‘Alto Impatto’ dello scorso 5, è stato arrestato dai militari del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Napoli. Scappando sui tetti, si liberò di una busta contenente hashish e cocaina che, però, venne recuperata dai finanzieri. La moglie, invece, venne arrestata: cercò di disperdere la, gettandola nel lavello della cucina e aprendo il rubinetto per sciogliere la sostanza. Per ilè stata disposta l’applicazione del braccialetto elettronico. L'articolo proviene da Anteprima24.it.