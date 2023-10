Sfogo di Elodie contro i politici omofobi e riflessione su Annalisa | “Ma che domanda è?!”

(Di venerdì 6 ottobre 2023) A poche ore dall’uscita del clubtape Red Light,ha rilasciato un’intervista a Il Fatto Quotidiano. La cantante di Bagno a Mezzanotte tra le tante cose ha parlato dell’a in Italia e dell’ossessione di certinel giudicare e discriminare milioni di cittadini. Nel suoha anche definito ‘malati’ gli. Lodi: “Vorrei capire perché queste persone sono così malate”. “C’è gente che commenta e giudica ancora l’essere umano e la sua libertà. Ho trovato anche abominevole che in alcuni casi si sia ritirato il patrocinio al Pride. Un gesto violento. – ha continuatonel suol’a – Mi sento offesa e arrabbiata perché ...

... alla presentazione del nuovo disco ("non un album o un EP ma un vero e proprio clubtape del quale sentivo l'urgenza") intitolato Red Light ,ha datoalla sua sensibilità verso le ...Normalizzare la nudità femminile , per, è un atto politico in questo momento storico, dopo "... E poi lo, di pancia, sui rapporti donna - uomo sbilanicati che sono specchio di una cultura ...

Sfogo di Elodie contro i politici omofobi e riflessione su Annalisa Biccy

Elodie nuda, lo sfogo dopo le critiche: «Mi hanno detto che non c'è bisogno, invece ce n'è: spogliarsi è arte ilmattino.it

La cantante ha pubblicato ( e poi rimosso) un video su Instagram: alcuni utenti hanno ipotizzaro che sia una frecciata alla compagna di Iannone ...Elodie perde la pazienza durante un'intervista: di mezzo c'è una domanda sulla Meloni e la "fragilità degli uomini" finisce al centro della scena.