Serpenti a Roma | tensione nel quartiere Monteverde | entra in casa un esemplare di saettone

Leggi su secoloditalia

(Di venerdì 6 ottobre 2023) Ancora emergenza, momenti di paura nel. Questa volta si è trattato di un giovanediche si è introdotto in un’abitazione. Alla vista del serpente gli inquilini dell’edificio si sono allarmati e si sono rivolti al 1515 che li hanno indirizzati alle associazioni animaliste per l’intervento., adi Zamenis longissimus Dopo una serie di tentativi, come riporta Italpress, una chiamata è stata ricevuta anche all’Associazione Earth, che ha allertato uno dei propri specialisti di fiducia, il dottor Stefano Argiolas- Immediatamente si è recato sul posto. «Si è trattava di un giovanedi ...