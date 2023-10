Serie C Esordio con il Taranto per Bertotto | la Juve Stabia in trasferta a Brindisi

(Di venerdì 6 ottobre 2023) Giugliano alla ricerca della prima vittoria in campionato per Mr.dopo l’incoraggiantein coppa contro il Benevento: ad attenderli ci sarà ildi Eziolino Capuano.e Benevento alla ricerca di continuità Ai vertici della classificae Benevento cercano ulteriori risposte nel loro buon inizio di campionato.L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

Tempo di lettura: 3 minutiNuovo roster, nuovo campionato, nuove sfide: lo scorso 30 settembre il team Parrillo ha esordito in B, non trovando la ...

Le langarole si sono già cimentate con la Coppa Piemonte ottenendo qualche risultato positivo e avranno una difficile partita di, in trasferta contro la giovane Unionvolley Pinerolo .D ...Fù proprio il Mugello indi stagione a consacrare col primo successo femminile nella storia della, la giovane giapponese Juju Noda che si ripresenta al via, su questa pista da leader ...

Basket, esordio sfortunato del Cus Pisa in serie C, con la corazzata ... Quotidiano Sportivo

Omag-MT: a Cremona l'esordio delle Zie – Lega Pallavolo Serie A ... Lega Pallavolo Serie A Femminile

In attesa di far il proprio esordio in Serie A, Nicola Patanè ha firmato il primo contratto da professionista con l'Hellas Verona. Il centrocampista ...Dopo l'Opening Day della scorsa settimana, prosegue la Serie A1 di basket femminile. Si parte il sabato con protagonista la Virtus Bologna, reduce dalla bella vittoria in Eurolega contro Polkowice. Za ...