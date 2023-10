Serie B 2023 24 - Diretta Sky e NOW 9a Giornata | Palinsesto e Telecronisti

(Di venerdì 6 ottobre 2023) La passione di 20 piazze d’Italia, l’ambizione di scalare la classifica che vale la gloria. Questo, e molto altro, è laBKT, il campionato degli italiani che tornerà in campo.La stagione/2024 sarà tutta insu Sky e in streaming su NOW, con 380 partite stagionali della regular season, oltre a playoff e playout che sanciranno chi conquisterà il campionato, chi lotterà per un posto inA e chi per la salvezza. Dieci mesi di incontri che Sky racconterà con la professionalità e la competenza della sua squadra editoriale,...

Le indicazioni per seguire in diretta tv la sfida tra Empoli e Udinese, valevole per l’ottava giornata di Serie A 2023 /2024. Un match tra due ...

Tale positività era emersa già lo scorso 11 settembre a seguito di un controllo effettuato in occasione del match tra Udinese e Juventus , alla prima giornata del Campionato diA in corso. Il ...La Juventus senza Vlahovic e Chiesa nel derby casalingo con il Torino in programma domani, sabato 7 ottobre, per l'ottava giornata della- 2024. "Vlahovic e Chiesa non ci sono, però la Juventus sta bene", dice l'allenatore bianconero Massimiliano Allegri in conferenza stampa alla vigilia del derby della Mole. "Siamo ...

Le serie tv da vedere a ottobre 2023 Rolling Stone Italia

Stasera in TV: film, programmi e serie di oggi venerdì 6 ottobre la Repubblica

Saranno soltanto due i match della seconda giornata della stagione regolare della Serie A1 2023-2024 di pallanuoto maschile, che si giocheranno regolarmente domani, sabato 7 ottobre, ovvero De Akker-C ...Ecco tutto quello che dovete sapere sulla seconda stagione di Monterossi, serie tv Prime Video con Fabrizio Bentivoglio.