Serie A | ribaltone in panchina | esonero senza vittoria

Leggi su rompipallone

(Di venerdì 6 ottobre 2023)A, potrebbe arrivare un altroin: pronto l’. Quest’oggi alle 18:30 comincerà l’ultimo turno dellaA prima della seconda sosta per le nazionali stagionale. Ad aprire le danze sarà la sfida decisiva per i posti bassi della classifica tra Empoli e Udinese. Le due compagini non hanno iniziato bene la propria stagione, i padroni di casa finora hanno ottenuto solo tre punti in 7 partite e sono al penultimo posto in classifica. Gli unici punti ottenuti finora dalla squadra di Andreazzoli sono arrivati nel match interno contro la Salernitana vinto di misura per 1-0 grazie a una rete di Baldanzi. Il club friulano, invece, è fuori dalla zona retrocessione ma ha solo un punto di vantaggio sull’Empoli. A guardare questo match ...