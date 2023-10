Serie A | Lecce e Sassuolo si dividono la posta | è parità al Via del Mare

(Di venerdì 6 ottobre 2023) Ile ilnon vanno oltre il pareggio in questa seconda sfida diA. Un punto che serve di più ai padroni di casa che agli ospiti. Ile ilrimandano l’appuntamento con la vittoria. Nella seconda sfida diA le due squadre non vanno oltre l’1-1: apre Berardi su rigore, risponde Krstovic.non vanno oltre il pareggio – Notizie.com – © LapresseCon questo punto ilsale a quota 12 in classifica e conserva un margine di due lunghezze sul, chiamato ad un cambio di passo dopo la sosta per rilanciarsi. Il resoconto del match Il gol del pareggio di Krstovic – Notizie.com – © LapresseNelnessuna sorpresa rispetto alla vigilia. Nel ...

22.43 AnticipoA,- Sassuolo 1 - 1 Finisce il parità la sfida del 'Via del Mare' trae Sassuolo, anticipo dell'ottava giornata diA. Il Sassuolo passa in vantaggio al 22' grazie a Berardi su rigore.

Per l’ex Dunajska Streda fanno 4 in Serie A, dopo quelli realizzati a Fiorentina, Salernitana e Monza nelle prime tre uscite con i pugliesi. Come fa notare Opta, Krstovic diventa così il sesto ...Termina 1-1 l'anticipo dell'ottava giornata di Serie A tra Lecce e Sassuolo allo Stadio di Via del Mare. Dopo un inizio difficile, gli ospiti prendono coraggio e cominciano ad alzare il baricentro gra ...