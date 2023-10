Serie A calcio | chi sono gli arbitri dell’ottava giornata 6-8 ottobre | scelto Massa per il derby della Mole

Leggi su oasport

(Di venerdì 6 ottobre 2023) Ancora qualche ora di attesa e il programmaA 2023-2024 potrà iniziare con l’anticipo tra Empoli e Udinese dalle 18.30 di quest’oggi. Il designatore del CAN A-B, Gianluca Rocchi, ha diramato la lista delle terne arbitrali che dirigeranno le sfide del weekend: iltra Juventus e Torino verrà affidato aper sostituire l’infortunato Rapuano, mentre per Lazio–Atalanta e Napoli–Fiorentina ci saranno Orsato e La Penna. Andiamo a vedere, partita per partita, tutti i nomi chestati scelti per il fine settimana, l’ultimo primasosta per le Nazionali che interromperà per un weekend lo svolgimento del campionato. DESIGNAZIONI ARBITRALI ...