Serie A 2023-2024 | 8ª giornata | i calciatori diffidati e squalificati

Leggi su inter-news

(Di venerdì 6 ottobre 2023) Con l’ottavainiziano iinA: sono appena due, ma comunque più degliche si riducono a un giocatore.A –8ªEMPOLI-UDINESE venerdì 6 ottobre ore 18.30Empoli (prossima partita Fiorentina in trasferta): nessunoEmpoli: nessunoUdinese (prossima partita Lecce in casa): nessunoUdinese: Sandi Lovri? (una) LECCE-SASSUOLO venerdì 6 ottobre ore 20.45Lecce (prossima partita Udinese in trasferta): nessunoLecce: nessunoSassuolo (prossima partita Lazio in casa): ...