Seriate assegna 24 orti urbani per il prossimo triennio

(Di venerdì 6 ottobre 2023). Aperto il bando per l’zione e la gestione deglisui terreni di proprietà comunale. Dopo aver approvato lo scorso luglio il nuovo regolamento, ora è possibile presentare domanda per entrare nella nuova graduatoria di aggiudicazione, dalla validità triennale. La documentazione per partecipare al bando è disponibile sull’homepage del sito del comune. Le domande possono essere presentate entro e non oltre il20 ottobre. “Sono soddisfatto della stesura del nuovo regolamento deglie del bando appena aperto per la loro aggiudicazione – dichiara l’Assessore all’Ambiente Giampaolo Volpi -. L’Amministrazione Comunale destina infatti 24 appezzamenti di terreno comunale a orto urbano, li concede a titolo gratuito a cittadini ...