Senza i donatori | il messaggio choc di Fedez

(Di venerdì 6 ottobre 2023) Il cantante, dopo otto giorni di ricovero all'Ospedale Fatebenefratelli di Milano per una doppia ulcera intestinale, è potuto tornare a casa. Il rapper è uscito dal nosocomio milanese a piedi, accompagnato dalla moglie Chiara Ferragni. Nel frattempo, l'amico J-Ax su Instagram ha negato le voci a proposito di una sua sostituzione nei confronti del convalescente, come giudice al talent show X Factor. «Io non so chi mette in giro queste voci, ma visto che non smentiscono loro ci penso io. Non sostituiscoa X Factor». «P.S. Rimettiti preso Fede», conclude J-Ax rivolgendosi a. «Sto bene, devo solo riprendermi un pochino, ho solo bisogno di riposo». Sono le prime parole diai giornalisti che lo aspettavano all'uscita della struttura ospedaliera dove il cantante è stato ...

Cercherò in qualche modo di far accendere un riflettore su questo tema, perchéio non sarei qui", le parole del rapper all'uscita dall'ospedale, accompagnato dalla moglie Chiara ...... uscito a piedi ed in compagnia dalla moglie Chiara Ferragni, ha voluto "ringraziare tutta la struttura del Fatebenefratelli, il professor Zappa e soprattutto tutti idi sangue perché...

«Volevo solo ringraziare tutta la struttura del Fatebenefratelli, il professor Zappa e soprattutto tutti i donatori di sangue: cercherò in qualche modo di far accendere un riflettore su questo tema ...Chiara Ferragni è tornata nelle scorse ore sui social con un breve messaggio su X (ex Twitter) per ringraziare i fan in ansia per le sorti di F edez che da alcuni… Leggi ...