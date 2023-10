Sentenza rivoluzionaria per cure a soggetti autistici | decisivo uno studio legale sannita

Leggi su anteprima24

(Di venerdì 6 ottobre 2023) Tempo di lettura: 3 minutiDall’Associazione nazionale genitori(Angsa) Vco riceviamo e pubblichiamo il seguente comunicato, relativo aai, nel quale si rileva che il Tar Torino per la prima volta in Piemonte affronta la questione delle forme e dei contenuti del trattamento ai, dando ragione ai genitori dei bambini e dei ragazzicontro l’Asl Vco: Il Tar Torino dà ragione all’Angsa Verbania e condanna l’Asl Vco alla elaborazione entro trenta giorni dei programmi individualizzati di trattamento richiesti da nove famiglie associate nel mese di novembre del 2019. La lunga battaglia giudiziaria si è articolata in una prima fase in cui la Corte di Cassazione a Sezioni Unite ha dovuto ...