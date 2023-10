Senato | La Russa | ' su frase eccidio via Rasella sono colpevole | mai detto che era una banda'

Leggi su liberoquotidiano

(Di venerdì 6 ottobre 2023) Brucoli (Siracusa), 6 ott. (Adnkronos) - Sulladetta sull'di via, "perché ho preso per buona una cosa che c'è in diversi libri e articoli che era largamente priva di significato. Non ho maiche era una. In realtà all'inizio del gruppo ucciso marciavano quelli che suonavano, come succede nei drappelli". Lo hail Presidente delIgnazio Laalla convention di Fdi a Brucoli (Siracusa) rispondendo alla domanda di Maurizio Belpietro se si è pentito di qualchedetta.