Senato | La Russa | ' Sinistra si sveglia di notte con gli incubi ' Oddio | La Russa presidente Senato'

Brucoli (Siracusa), 6 ott. (Adnkronos) - "Mi trovo in un imbarazzo in questo palazzo , ci ho dormito tre volte in un anno, Ma non condanno chi ha ...

Brucoli (Siracusa), 6 ott. (Adnkronos) - "Quella frase che dissi su un figlio gay non la direi più, per carità". Lo ha detto il Presidente del ...

Brucoli (Siracusa), 6 ott. (Adnkronos) - Sulla frase detta sull' eccidio di via Rasella , " sono colpevole perché ho preso per buona una cosa che c'è in ...

Saluto, inoltre, il Presidente delLa, i Ministri, i parlamentari e tutti i rappresentanti istituzionali, del mondo della cultura e delle imprese che prenderanno parte a questa tre ...Così il presidente del, Ignazio La, parlando alla convention di Fratelli d'Italia a Brucoli (Siracusa).

Senato: La Russa riceve l'astronauta Esa Luca Parmitano Il Sole 24 ORE

Senato: La Russa, ‘Sinistra si sveglia di notte con gli incubi ‘Oddio, La Russa presidente Sena... La Sicilia

Brucoli (Siracusa), 6 ott. (Adnkronos) - Sulla frase detta sull'eccidio di via Rasella, "sono colpevole perché ho preso per buona una cosa che c'è in diversi libri e articoli che era largamente priva ...Brucoli (Siracusa), 6 ott. (Adnkronos) - "Quella frase che dissi su un figlio gay non la direi più, per carità". Lo ha detto il Presidente del Senato, Ignazio La Russa, tornando a parlare da Brucoli ( ...