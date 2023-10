Sedicenne violentata in un parco dall’amico con cui aveva scambiato messaggi | l’aggressore arrestato

(Di venerdì 6 ottobre 2023)conosciuto un ragazzo qualche mese prima econ luitelefonici e sui social. Poi, una sera, alla fine del mese di agosto, i due si sono incontrati vicino a un bar dove si erano dati appuntamento,no fatto una passeggiata fino a unpubblico dove si erano seduti su una panchina. Sembrava tutto normale tra una chiacchierata e un’altra, ma improvvisamente è scattata la violenza dell’uomo. La ragazza è riuscita, tuttavia, a divincolarsi e, terrorizzata e in lacrime, è riuscita di allontanarsi minacciata daldi non raccontare a nessuno l’accaduto avvenuto nella frazione di Villalba, nel comune di Guidonia Montecelio. Dopo essersi confidata con una cugina e una sua amica la vittima ha trovato la forza di raccontare quanto ...

ROMA. Un uomo di 25 anni, marocchino, è stato arrestato dalla polizia di Tivoli per violenza sessuale nei confronti di una, avvenuta nel mese di agosto in un parco pubblico della frazione di Villalba, nel comune di Guidonia Montecelio. La minore aveva conosciuto il ragazzo qualche mese prima, i due dopo aver ...Un uomo di 25 anni, marocchino, è stato arrestato dalla polizia di Tivoli per violenza sessuale nei confronti di una, avvenuta nel mese di agosto in un parco pubblico della frazione di Villalba, nel comune di Guidonia Montecelio (Roma). La minore aveva conosciuto il ragazzo qualche mese prima. I due dopo ...

Sedicenne violentata nel parco da un ragazzo conosciuto sui social RomaToday

Sedicenne violentata in un parco: arrestato 25enne marocchino Quotidiano di Sicilia

La minore aveva conosciuto il ragazzo qualche mese prima. I due dopo aver fatto amicizia si erano scambiati messaggi telefonici sui social e poi, una sera, alla fine del mese di agosto, si erano ...Un uomo di 25 anni, cittadino marocchino, è stato arrestato dalla polizia a Tivoli perché accusato di violenza sessuale ai danni di una 16enne. Lo stupro è avvenuto… Leggi ...