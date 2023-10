“Se n’è andato piangendo” Caos ad Amici 23 | Maria De Filippi costretta a fermare tutto

Leggi su tuttivip

(Di venerdì 6 ottobre 2023) Giungono notizie a proposito di una lunga quanto intensa registrazione di23, che andrà in onda la prossima domenica. Manca poco ma i telespettatori non resistono e per loro fortuna le anticipazioni non mancano, anzi, sembra proprio che ne siano successe. Un alunno sarebbe uscito dallo studio in lacrime. Due portali in collaborazione, da qualche ora, hanno pubblicato le anticipazioni della prossima puntata di23 e ovviamente gli affezionati seguaci della trasmissione di Canale 5 non aspettavano altro. Oggi, si parla solo d’indiscrezioni, ma domenicaverrà a galla. Sentimenti troppo forti. Un alunno è uscito.23, esce dallo studioLe anticipazioni in questione sono state riportate da SuperGuidaTv edNews. Problemi tecnici per ...