Scuola | Valditara | per docenti e Ata arrivano sconti su treni | aerei | mercati e agriturismi

(Di venerdì 6 ottobre 2023) In una lettera inviata al personale scolastico, il Ministro annuncia il 'Progetto Merito', da lunedì area riservata su sito Mimperedma anche pered: in arrivo agevolazioni per il personale della. In una lettera inviata “ai, al personale tecnico amministrativo della, al personale del Mim e ai dirigenti scolastici”, il Ministro dell’Istruzione e del Merito, Giuseppe, ha espresso il suo impegno nei confronti del personale scolastico, evidenziando come lasia “centrale nell’agenda di questo Governo, perché è qui che si costruisce il futuro dei nostri giovani e del nostro Paese. Fondamentale a tale fine è la funzione svolta dai ...