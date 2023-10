Scuola | sconti per docenti e personale Ata nel piano welfare di Valditara

(Di venerdì 6 ottobre 2023) Dal 9 ottobre prenderà il via ilper ilscolastico previsto dal Ministero dell'istruzione e del merito presieduto da Giuseppe: “Con queste misure contiamo di dare un segnale concreto di attenzione a chi lavora per il futuro dei nostri figli” ha affermato il Ministro in una nota.

In una lettera inviata al personale scolastico, il Ministro annuncia il 'Progetto Merito', da lunedì area riservata su sito Mim sconti per treni ed ...

Sconti per treni ed aerei, ma anche in alcuni negozi, mercati e agriturismi: è quanto prevede il piano sperimentale di welfare predisposto dal ...

Sconti per treni ed aerei, ma anche in alcuni negozi, mercati e agriturismi: è quanto prevede il piano sperimentale di welfare predisposto dal ...

Parte il "carrello tricolore": piùe meno tasse Ma non basta. Al Villaggio ci sono anche ... Si potrà andare adi olio extravergine italiano nell'Oleoteca e nell'Enoteca del Villaggio, ...Il provvedimento "Tutto il personale che lavora nellaavràche andranno fino a un massimo del 30% su treni, aerei, negozi, agriturismi e mercati che aderiscono alle convenzioni ...

Agevolazioni per docenti e Ata, dal 9 ottobre area riservata con sconti validi per treni, aerei, mercati e agriturismi. Nasce il “Progetto Merito” Orizzonte Scuola

Sconti per treni e aerei a chi lavora nella scuola, quali sono i requisiti e come funziona la nuova piattaform ilmessaggero.it

Sconti per treni ed aerei ma anche per mercati ed agriturismi: in arrivo agevolazioni per il personale della scuola. In una lettera inviata «ai docenti, al personale tecnico ...Il ministro Valditara: "Con queste misure contiamo di dare un segnale concreto di attenzione a chi lavora per il futuro dei nostri figli" ...