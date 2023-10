Scozia | auto elettrica rapisce automobilista | Non decelerava | fermato dalla polizia che mi ha buttato fuori strada

(Di venerdì 6 ottobre 2023) Un signore scozzese sarebbe stato "rapito"sua, in quella che è diventata a tutti gli effetti una "corsa potenzialmente mortale", nella quale sarebbero stati attraversati almeno tre semafori con il rosso e diverse rotonde a velocità sostenuta. Alla fine l'intervento della polizi

Maguire : "Io ridicolizzato dopo l'autogol in Scozia? Abituato alla pressione". Le parole del difensore inglese

È quanto successo qualche giorno fa inad un'automobilista britannico, Brian Morrison, 54 anni di Glasgow, che domenica sera mentre stava rincasando si è trovato 'intrappolato' nella sua......durante un test drive DS di 24 ore in cui i potenziali clienti possono prendere in prestito un'... In, il percorso da Edimburgo a Glasgow offre l'opportunità di ammirare pezzi iconici di arte ...

Scozia, intrappolato nell'auto elettrica fuori controllo Euronews Italiano

Un'auto elettrica 'impazzita' è stata fatta schiantare contro un ... Hardware Upgrade

L'auto elettrica che non frena, nonostante i ripetuti tentativi del conducente, proseguendo al sua marcia e costringendo l'uomo al volante a schiantarsi contro un mezzo della polizia per riuscire a fe ...A Glasgow il neo-proprietario di una MG ZS EV è stato 'rapito' dalla sua auto elettrica che, viaggiando alla velocità di circa 48 km/h non ha voluto saperne di fermarsi. L'unica soluzione, farla 'schi ...