“Scioperate con noi” | i Fridays tornano in piazza e fanno un appello ai prof dopo le promesse mancate dei governi sull’educazione ambientale a scuola

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 6 ottobre 2023) Studenti e insegnanti in corteo per la “Resistenza climatica”. Il nome dato alla manifestazione è anche l’obiettivo con cui torna lo sciopero per il clima deifor Future, con più di quaranta piazze coinvolte solo in Italia. Un evento nazionale alla quale aderiscono anche diverse organizzazioni, mentre gli attivisti invitano tutta la, a iniziare dagli insegnanti. In un momento, tra l’altro, delicato. Perché, mentre l’Italia continua a investire sui combustibili fossili “prima causa dell’aumento delle temperature e, di conseguenza, dei fenomeni climatici estremi”, il movimento segnala come “si siano inasprite le misure repressive nei confronti di chi oggi manifesta pacificamente e resiste praticando la disobbedienza civile”. Sul sito deiFor Future si richiama anche l’del Sindacato ...