Scienze della Formazione Primaria | alla Link potranno ancora accedere i candidati idonei non vincitori nelle selezioni di tutti gli Atenei italiani

Leggi su orizzontescuola

(Di venerdì 6 ottobre 2023) C’ètempo per iscriversi al nuovo Corso di Laurea quinquennale inche l’Università degli Studiha attivato a Città di Castello, in provincia di Perugia. Nei primi giorniprossima settimana sarà pubblicato un avviso per il completamento del contingente che il Ministero dell’Università eRicerca ha assegnato L'articolo .