Schlein convoca opposizioni in piazza | no a derby tra noi

(Di venerdì 6 ottobre 2023) La manifestazione, certo, ma anche un ripetuto appello a lavorare per unire leanziché cercare i "distinguo". Elly Schelin chiude il suo intervento in direzione formalizzando la data dell'11 novembre per quella "Pd" annunciata un mese fa alla festa dell'Unità a Ravenna, un appuntamento che in realtà è solo il più importante di una serie di iniziative in tutto il Paese che lanciano di fatto la campagna del Pd per le elezioni - europee e amministrative - del prossimo anno. Europee, ha tenuto a precisare la segretaria, che saranno "cruciali", uno "spartiacque" per l'Ue, e proprio per questo è bene evitare "logiche riduttive, modeste", quelle del "per contendersi a suon di polemiche, distinguo i voti con i potenziali alleati".E' un passaggio netto, più di quanto solitamente sia solita fare la ...

Per aumentare i salari di tre milioni e mezzo di lavoratori "e non soltanto dei manager del Ponte sullo Stretto", ha detto ricordando l'ultima misura ...

rinfaccia al governo le politiche migratorie, l'attacco ai poveri, l'approccio repressivo, i tagli alla sanità, l'atteggiamento in Europa. La riforma del patto di stabilità

