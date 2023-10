Schlein | “Abbiamo ministri che negano il cambiamento climatico e fanno battute al fresco del proprio condizionatore acceso”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 6 ottobre 2023) “La lotta contro i cambiamenti climatici continua a essere un nostro faro. È possibile rafforzare una narrazione che spieghi perché quando ci battiamo per l’emergenza climatica ci stiamo battendo anche contro la povertà e per quei poveri energetici che questo Governo ignora”, così Ellydurante la replica alla direzione nazionale del Pd. “Il governo li ignora con lenegazioniste aldelsenza rendersi conto di quei 3 milioni di poveri energetici che in Italia o non se lo possono permettere ilo devono fare attenzione a quanti giorni e ore lo tengono”, ha concluso. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.