“Schifo senza precedenti” GF 2023 | da Alfonso Signorini nuovo affronto in diretta | finisce alla gogna

Leggi su caffeinamagazine

(Di venerdì 6 ottobre 2023) Puntata bollente quella di ieri al Grande Fratello, sulla graticola: contro di lui commenti feroci e veleno, tanto veleno. L’edizione di quest’anno, insomma, continua a non avere pace. Da una parte una parte del pubblico rimprovera la produzione di aver troppo ingessato i concorrenti (terrorizzati da possibili squalifiche dopo l’operazione pulizia voluta da Pier Silvio Berlusconi), dall’altra c’è chi non ritieneall’altezza. >“Devi lasciare subito la Casa”. GF, colpo di scena con annuncio di: fuori all’istante Nello specificoè accusato di avere due pesi e due misure, di comportarsi cioè in maniera diversa da concorrente a concorrente. Un altro esempio durante la puntata di ...