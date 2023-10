Scatta subito la difesa della magistratura. Anm invoca la privacy su un fatto pubblico

(Di venerdì 6 ottobre 2023) Il presidente del sindacato, Santalucia: "No agli screening al passato e alla vita privata". Ma c'è chi dissente. Aimi (Csm): "La giustizia deve anche apparire imparziale"

'Allargare a tutti la cassa ' Francesca Re David, interpellata in vista del tavolo di martedì sul tema, ha detto: 'Mi auguro che all'incontro la ...

C’è stato un Boom di multe autovelox . Ecco l’ elenco delle strade italiane più controllate in questa rovente estate. Gli automobilisti Italiani ...

In corso l'estrazione delle carriere per la Giostra di settembre. I precedenti con questo ordine di carriere risalgono due volte a giugno, con ...

Al Dall’Ara, il match valido per la settima giornata di Serie A 2023/2024 tra Bologna ed Empoli: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca ...

'Il nostro teleobiettivo cattura il 56% di luce in più efoto di qualità ottica 10 volte ... l'ultimo aggiornamento del sistema operativo mobile, che èdisponibile per gli smartphone ...Se siuna foto a mezzogiorno, per esempio, è possibile alterare con facilità una luce ... iscriviti! La questione dei Campi Flegrei e il piano di emergenza " Scopri le nostre newsletter: ...

Scatta subito la difesa della magistratura. Anm invoca la privacy su ... ilGiornale.it

F1, scatta il weekend del GP del Qatar: un solo turno di prove libere e poi si farà subito sul serio OA Sport

Via ai controlli della polizia locale dopo il nostro servizio sul non rispetto degli orari e delle regole. L’assessore Zinni: "Serve un intervento più strutturale, ma intanto un’auto della polizia loc ...Ci mancava solo l'alibi della privacy a tormentare i rapporti tra magistratura e politica. Di fronte al video diffuso dal ministro Matteo Salvini in cui si vede il magistrato Iolanda Apostolico ...