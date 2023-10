Scandalo Sophia Chirikou | compagna di Mélenchon | “Fatture false e sms omofobi ai collaboratori”

(Di venerdì 6 ottobre 2023)Chikirou, 44 anni, deputata della sinistra radicale edel leader Jean-Luc, è al centro della polemica in Francia. «Le Monde» ha rilanciato l’inchiesta giudiziaria su presuntegonfiate della sua società di comunicazione

... traduce testi dell'esoterismo sciita, e dal 1975 al 1978 dirigePerennis, la rivista in ... delloliberatorio (Scandal, 1988), forgiando una poetica della pirateria contemporanea (...... traduce testi dell'esoterismo sciita, e dal 1975 al 1978 dirigePerennis, la rivista in ... delloliberatorio (Scandal, 1988), forgiando una poetica della pirateria contemporanea (...

Lo scandalo di Sophia Chirikou, compagna di Mélenchon: «Fatture false e sms omofobi ai collaboratori» Corriere della Sera

"Basciano e Sophie Codegoni: bruttissima lite in pubblico che fa ... Tendenzediviaggio

Sophia Chikirou, 44 anni, deputata della sinistra radicale e compagna del leader Jean-Luc Mélenchon, è al centro della polemica in Francia. «Le Monde» ha rilanciato l’inchiesta giudiziaria su presunte ...Nell'udienza presso il tribunale nazionale, la Procura Federale ha chiesto un'ammonizione per Emanuela Maccarani e una assoluzione per la sua assistente Olga Tishina ...