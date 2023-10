Scandalo corruzione in Giappone | Sapporo rinuncia alle Olimpiadi invernali 2030

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 6 ottobre 2023) Nientenel. La città del nord delche ha già ospitato i Giochi nel lontano 1972, ha annunciato che rinuncerà definitivamente alla candidatura. Il motivo? Loche sta travolgendo l’organizzazione delleestive di Tokyo, disputate nel 2021. La Procura sta indagando su una serie di società: l’attenzione è focalizzata sull’ex membro del consiglio del comitato organizzatore olimpico, Haruyuki Takahashi. È un ex dipendente della Dentsu, la più grande agenzia pubblicitaria del, che all’epoca era l’agenzia di marketing esclusiva per i Giochi di Tokyo. Secondo l’accusa, Takahashi ha accettato tangenti per aiutare diverse società a essere selezionate come sponsor ...