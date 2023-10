Sassuolo | Dionisi | «Voglio vedere il giusto atteggiamento»

Commenta per primo Alessio, tecnico del, ha parlato a Sky prima della sfida contro il Lecce: 'L'atteggiamento sarà importante, la qualità del gioco su un campo difficile. Mi aspetto una partita di qualità e ...(4 - 2 - 3 - 1): Consigli; Pedersen, Erlic, Ferrari, Vina; Boloca, Racic; Berardi, Castillejo, Laurienté; Pinamonti. All.:. CLASSIFICA SERIE A:

Sassuolo, altro che crampi: si è rotto, brutta tegola per Dionisi CalcioMercato.it

Jeremy Toljan, pur essendo partito per il Via del Mare insieme alla formazione neroverde, non solo non è stato schierato dal primo minuto di Lecce-Sassuolo (al suo posto Pedersen), ma non è nemmeno in ...Lecce-Sassuolo, le formazioni ufficiali: pronostico marcatori, ammoniti e tiratori della sfida in programma al 'Via del Mare'.