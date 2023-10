Sassuolo | Dionisi | 'Pari stretto | Castillejo ci ha messo personalità'

Due sono i punti a dividere Lecce e Sassuolo, avversarie questa sera al Via del Mare dopo una settima giornata avara di gioie per entrambe le...

Alessio Dionisi , tecnico del Sassuolo , ha parlato nel post partita della sfida contro il Lecce: “La pazienza non l’ho mai persa, non ci siamo mai ...

Commenta per primo Il tecnico delAlessioha parlato a Sky dopo il pareggio di Lecce: 'Non siamo andati dietro alla confusione, sapevamo che in casa il Lecce mette agonismo. Nel primo tempo abbiamo fatto la partita ...Commenta per primo Lecce -1 - 1 Consigli 7: se finisce in pareggio è merito suo prendendosi meritatamente lo scettro ... Tressoldi 6: attento, altro non chiedeva.) Ferrari 5,5: una ...

Sassuolo, altro che crampi: si è rotto, brutta tegola per Dionisi CalcioMercato.it

SASSUOLO, DIONISI: "IL PAREGGIO CI STA STRETTO" - Sportmediaset Sport Mediaset

Le dichiarazioni di Alessio Dionisi al termine del match tra Lecce e Sassuolo, valido per l'ottava giornata del campionato di Serie A.Il Sassuolo torna a fare punti dopo la sconfitta del Mapei contro il Monza. I neroverdi hanno pareggiato 1-1 al Via del Mare di Lecce: al vantaggio di Domenico Berardi, arrivato su calcio di rigore, ...