“Saranno Campioni” | Erika Saraceni | un nuovo prospetto dalla scuola del salto triplo

(Di venerdì 6 ottobre 2023) Il Bel Paese ha avuto, nel recente passato, grandi interpreti nelfemminile. A tutti gli appassionati vengono alla mente i nomi di Magdelin Martinez (primato tricolore outdoor con 15,03), Simona La Mantia (personal best 14,69) e Fiona May (personal best 14,65). Più di recente, il 14,52 di Darya Derkach in Diamond League la consolida al quarto posto nelle liste italiane di sempre. Con la motivazione di avvicinare le loro gesta, si sta affacciando con prepotenza il nome di, giovane talento della specialità.Giorgia Anoeta, milanese, è nata il 21 maggio 2006 ed è attualmente tesserata per la Bracco Atletica. L’azzurrina è figlia d’arte (papà Enrico è ex azzurro della 4×400 e mamma Rosa Anibaldi come allenatrice). Proveniente dal sodalizio ...

In questi ultimi anni il trap maschile azzurro ha sofferto tantissimo in termini di risultati agonistici, e sembrava che il Bel Paese fosse entrato ...

13 medaglie d’oro, 6 medaglie d’argento e 3 medaglie di bronzo. Non si tratta del medagliere di una nazione ad una Olimpiade o in una manifestazione ...

...il match tra iin Carica della Femi - CZ Rovigo e Sitav Rugby Lyons in scena al "Mario Battaglini" di Rovigo alle 19.00 (arb. Vedovelli, Sondrio). Tutti gli incontri del week - end...Sabato mattina i più fortidi triathlon del mondo si affronteranno in una gara velocissima ... Le due gareseguite in diretta da RaiSport, con 30 televisioni collegate da tutto il mondo.

“Saranno Campioni”: Erika Saraceni, un nuovo prospetto dalla ... OA Sport

“Saranno Campioni”: Luca Giaimi, l'Italia intravede il successore di Filippo Ganna OA Sport

L'Associazione pescarese Dolphin Club Tubertini accede ai Mondiali in Messico dopo la sfida a Pozzuoli Per la prima volta in Abruzzo il titolo di campioni d'Italia per la gara di Traina costiera di Po ...Dopo le vittorie nello sport, nella musica e nel cinema, un altro "premio" si aggiunge al palmares dell'Italia. Secondo il Financial Times, infatti, noi italiani saremmo campioni ...