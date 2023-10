Sapri | rapinata una farmacia | è caccia ai ladri

(Di venerdì 6 ottobre 2023) Entra in unae finge di essere un cliente: il malvivente – come riporta Salerno Today – approfittando della distrazione della farmacista, ha aperto la cassa riuscendo a rubare il denaro, circa 1400 euro, dandosi immediatamente alla fuga. Si sospetta che il ladro potesse essere accompagnato da un complice. Su quanto accaduto, indagano le forze dell’ordine per risalire all’identità del rapinatore. Segui ZON.IT su Google News.

Rassegna stampa: le prime pagine dei giornali salernitani del 2 ottobre - Salernonotizie.it Salernonotizie.it

Nuova puntata - Sud, rapina ad alta velocità: a Dentro la Notizia da Sapri ci si interroga sul destino del Mezzogiorno LaC news24

StampaE’ ricoverato, in prognosi riservata, presso l’ospedale “San Luca” di Vallo della Lucania, un 45enne di Tortorella. L’uomo – come riporta il quotidiano “La Città” oggi in edicola – è rimasto coi ...StampaMaltempo come previsto su tutta la Campania e il salernitano. Problemi in tutta la provincia. Disagi anche a Sarno dove alcune strade sono state letteralmente invase dall’acqua, con un’auto rima ...