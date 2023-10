Sapori d’ottobre | mais spinato e castagne | le sagre del fine-settimana in Bergamasca

Leggi su bergamonews

(Di venerdì 6 ottobre 2023) Il Galà delloa Gandino,a Lovere, tante feste dedicate allee molto altro ancora. Sono tante lee le kermesse golose organizzate da venerdì 6 a domenica 8 ottobre in. Ecco gli appuntamenti. BERGAMO Dal 6 all’8 ottobre al Parco Goisis a Bergamo si terrà il “Festival della Valtellina”. Evento in tendostruttura coperta e riscaldata anche in caso di maltempo. Tre giorni nei quali si potranno degustare alcune delle più conosciute prelibatezze tipiche Valtellinesi; gli Sciatt, i Pizzoccheri, la polenta e brasato. Non mancherà intrattenimento serale: Venerdì serata Afro con dj Mauri. Sabato Bandaliga – Sul palco la coverband di Ligabue. Domenica pomeriggio “Il cervellone”, evento per famiglie e gruppi di amici dalle 15, si potrà giocare ...