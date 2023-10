Santa Maria a Vico | nasconde cocaina nella scatola del caffè | arrestato 29enne del posto

Leggi su casertanotizie

(Di venerdì 6 ottobre 2023). Invece di utilizzarlo per tenere in ordine capsule e cialde di, tè, bustine dello zucchero o altri preparati solubili, utilizzava il contenitore organizer coffee perre droga. È accaduto a(CE). Ad essere statodai carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia di Maddaloni undel. I militari dell’Arma, durante una perquisizione domiciliare eseguita nell’abitazione dell’uomoserata di ieri, all’interno del cassetto estraibile dell’organizer coffee, posizionato su un mobilestanza cucina, hanno rinvenuto e sequestrato gr. 0,99 di, già suddivisa in 2 ...