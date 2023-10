Santa Maria a Vico | fratello e sorella sorpresi a spacciare

(Di venerdì 6 ottobre 2023). Sonoi due italiani arrestati ieri dai carabinieri del nucleo Operativo della Compagnia di Maddaloni per spaccio di sostanza stupefacente. Lui 51enne, lei 55enne, entrambi residenti a(CE). È stata la cessione di stupefacente avvenuta tra il passeggero di una Citroen C1 e un giovane fermo nei pressi dell’istituto scolastico in via Borsi del Comune di Cervino (CE), a indurre i militari dell’Arma a entrare in azione. Bloccato l’acquirente, che è stato trovato in possesso di 0,50 gr. di cocaina, i carabinieri si sono posti all’inseguimento della Citroen C1, nel frattempo allontanatasi, riuscendo a bloccarla in via panoramica a...

Si chiamava Ettore Davide C. e aveva 45 anni il padre di famiglia trovato senza vita in casa questa mattina. L’uomo è stato stroncato da un malore. ...

Gli eventi in programma l'8 ottobre per la Giornata Nazionale Ospedali Storici Italiani. Chiusura prenotazioni 6 ottobre

... piazza dei Cinquecento, via Cavour, piazza dell'Esquilino, via Liberiana, piazza diMaggiore, via Merulana, via dello Statuto, piazza Vittorio Emanuele II, via Emanuele Filiberto. Il ......30 in piazza Tre Giornate è stato inaugurato il 'Monumento alla Memoria e alla Pace', la cui proposta è stata avanzata da Vito Margiotta e portata avanti dalla Consulta Makara/di Gesù in ...

Il Pronto soccorso del Santa Maria diventa un parcheggio per tanti pazienti in attesa di un posto letto. Il dg ilmessaggero.it

Pon Metro 24/20, piazza Santa Maria Ausiliatrice ritorna riqualificata ai residenti CataniaToday

In suffragio della mamma, in questo triste anniversario, verra’ celebrata oggi alle ore 18,30 una Santa messa presso la Chiesa di San Giuseppe a Gradara.L’invocazione per la pace, l’affidamento delle proprie miserie, l’invocazione contro le calamità naturali ed il terremoto, la preghiera per la città.