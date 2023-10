Sanremo 2024 | Amadeus è già in fase ' cuffiette' | pioggia di proposte tra i Big | rumors su Biagio e Nannini

Leggi su liberoquotidiano

(Di venerdì 6 ottobre 2023) Roma, 6 ott. (Adnkronos) -ha già iniziato le sue sessioni di ascolto in cuffia dei moltissimi brani di artisti che si candidano a partecipare a, dal 6 al 10 febbraio. La lunga marcia della selezione dei brani è iniziata. Nell'assoluta assenza di conferme sulle candidature da parte di artisti e case discografiche, preoccupati che eventuali fughe di notizie possano influenzare negativamente le scelte di, il quale ama annunciare in prima persona ogni notizia che riguarda i suoi festival, non mancano tanti e insistenti. Un primo dato è quantitativo: secondo quanto apprende l'Adnkronos sono davvero moltissimi gli artisti che vorrebbero calcare il palco dell'Ariston in gara a febbraio e tra questi ci sarebbero anche dei Big insospettabili che solo qualche anno fa ...