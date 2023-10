Sanremo 2024 | Amadeus è già in fase ‘cuffiette’ | pioggia di proposte tra i Big | rumors su Biagio e Nannini

(Di venerdì 6 ottobre 2023) (Adnkronos) –ha già iniziato le sue sessioni di ascolto in cuffia dei moltissimi brani di artisti che si candidano a partecipare a, dal 6 al 10 febbraio. La lunga marcia della selezione dei brani è iniziata. Nell'assoluta assenza di conferme sulle candidature da parte di artisti e case discografiche, preoccupati che eventuali fughe di notizie possano influenzare negativamente le scelte di, il quale ama annunciare in prima persona ogni notizia che riguarda i suoi festival, non mancano tanti e insistenti. Un primo dato è quantitativo: secondo quanto apprende l'Adnkronos sono davvero moltissimi gli artisti che vorrebbero calcare il palco dell'Ariston in gara a febbraio e tra questi ci sarebbero anche dei Big insospettabili che solo qualche anno fa difficilmente ...

Sanremo 2024 , due ex allievi di Amici in duetto direttamente nella prossima edizione del Festival? L’indiscrezione Sanremo 2024 , si stanno scaldando ...

Sarà un’edizione da ricordare quella di Sanremo 2024 in quanto le aspettative sono a dir poco alte. Dopo i tanti nomi emersi in questi mesi, gli ...

Ospiti de La volta buona, Fabio Ricci e Alessandra Drusian dicono di non arrendersi ai no di Amadeus. E questa volta sono certi di fargli cambiare ...

Amadeus ha già iniziato le sue sessioni di ascolto in cuffia dei moltissimi brani di artisti che si candidano a partecipare a, dal 6 al 10 febbraio. La lunga marcia della selezione dei brani è iniziata. Nell'assoluta assenza di conferme sulle candidature da parte di artisti e case discografiche, preoccupati che ...La chiusura attiva tra via Sant'Erasmo e via Lido, durerà, salvo ritardi, fino a luglio. Infatti è previsto che i lavori sulla struttura esistente terminino entro nove mesi. In questo periodo, ...

Sanremo 2024 Nell'ultimo Amadeus ritorni e missioni impossibili All Music Italia

Sanremo 2024, tutti i possibili nomi dagli insospettabili Negramaro e Gianna Nannini fino alle giovani star Ir ilmessaggero.it

Il servizio partirà da lunedì prossimo, 9 ottobre, con gli orari definitivi comunicati dalle scuole, con la flotta di pulmini in dotazione alla ditta affidatari ...Sanremo 2024 è già alle porte. Amadeus ha iniziato le sue sessioni di ascolto in cuffia dei moltissimi brani di artisti che si candidano a partecipare al Festival in programma dal 6 ...