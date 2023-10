Sanremo 2024 | al via il toto nomi con i più insospettabili big in gara

Sarà un’edizione da ricordare quella di Sanremo 2024 in quanto le aspettative sono a dir poco alte. Dopo i tanti nomi emersi in questi mesi, gli ...

Ospiti de La volta buona, Fabio Ricci e Alessandra Drusian dicono di non arrendersi ai no di Amadeus. E questa volta sono certi di fargli cambiare ...

La Juventus affronta il derby casalingo con il Torino in programma domani, sabato 7 ottobre, per l'ottava giornata della Serie A 2023 -senza i due attaccanti di punta, Chiesa e Vlahovic. ."Il Toro è una squadra capace di tutto a maggior ragione in un derby e in attacco ha Zapata che è storicamente la bestia nera della Juve ...Anche il tour globale di Swift, che dovrebbe continuare fino alla fine del, è sulla buona strada per diventare il più grande della storia. La vendita dei biglietti per gli stadi potrebbe ...

Sanremo 2024, Amadeus e il pressing dei big: ecco i nomi che vogliono il festival Adnkronos

Sanremo 2024, tutti i possibili nomi dagli insospettabili Negramaro e Gianna Nannini fino alle giovani star Ir ilmessaggero.it

Le imitazioni non sono finite, perché nella terza puntata di Tale e quale show 2023 arrivano nomi di peso della discografia mondiale. Si tratta di Dua Lipa, Lady Gaga e Lewis Capaldi, interpretati ...Sanremo, uno dei festival musicali più iconici al mondo, sta preparando una nuova edizione che promette di essere un evento straordinario. La competizione canora italiana, condotta da Amadeus, è conos ...