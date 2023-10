Sanchez scalpita per un posto in Inter-Bologna | ecco al posto di chi ? TS

(Di venerdì 6 ottobre 2023)e punta a convincere Inzaghi per una nuova chance da titolare, stavolta a San Siro:aldi chi in? Alexis, secondo quanto riferito da Tuttosport, potrebbe essere scelto da Simone Inzaghi per l’attacco da schierare titolare in. Il cileno deve dimostrare che può segnare e aiutare anche con l’, oltre che con la sua nazionale. E potrebbe avere ancora più spinta dal fattore casa: San Siro aspetta un suo gol. Con molta probabilità, quindi, il cileno potrebbe tornare a fare coppia con Lautaro Martinez. Dopo 578 giorni, ovvero dal match di Champions League giocato l’8 marzo 2022 contro il Liverpool ad ...

Sanchez può tornare al l’Inter , ma solamente in un caso: l’attaccante scalpita e vorrebbe una seconda occasione in nerazzurro. Il punto della ...

La ‘ Prima Pagina IN Edicola ’ anticipa i contenuti della rassegna stampa mattutina, ovviamente solo in relazione all’ Inter . Di seguito, in ante Prima , ...

Inzaghi senza Arnautovic ko può dare una chance dal 1' a Carlos Augusto e Alexisper far ... Adlima non è il solo. Mourinho infine può rilanciare Pellegrini dal 1' e dare un turno di ...Aouar 5,5: per giocare in un centrocampo completo come quello della Roma bisogna fare di più (anche se adesso si è infortunato Renato). Deve stare attento perché Bove

Sanchez scalpita, Inzaghi frena: sarà titolare solo con la Salernitana L'Interista

Sanchez scalpita: pronta una chance da titolare Nerazzurrisiamonoi.it

In vista della partita tra l’Inter e la Salernitana, Simone Inzaghi ha deciso di far riposare Lautaro Martinez. In campo Sanchez Secondo quanto riportato da Sky Sport, l’Inter potrebbe presentare cont ...In vista della partita tra l’Inter e la Salernitana, Simone Inzaghi ha deciso di far riposare Lautaro Martinez. In campo Sanchez Secondo quanto riportato da Sky Sport, l’Inter potrebbe presentare cont ...