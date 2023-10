Sanchez chance in Inter-Bologna? Altri quattro cambi! La formazione – Sky

Leggi su inter-news

(Di venerdì 6 ottobre 2023)potrebbe essere una dellenovità didi Simone Inzaghi in vista diin programma sabato alle 15. Ecco le ultime secondo quanto riportato da Sky Sport. CAMBI DI– Nuovada titolare per Alexis. Simone Inzaghi in vista diin programma domani alle 15 valuta l’inserimento dell’attaccante cileno dopo la sfida di Champions League. Il cambio in attacco, però, potrebbe non essere l’unico. Il mister valutacambi totali di, a partire dalla difesa, con la conferma di Benjamin Pavard, ma il ritorno di Stefan de Vrij al centro. Denzel Dumfries potrebbe riposare per dare spazio a ...