San Marcellino | presentato il libro del poeta Giansalvo Pio Fortunato

Trentola Ducenta. L’atteggiamento sospetto e il fatto che stesse percorrendo continuamente a bordo della sua auto vettura, nella tarda serata, via ...

Nella splendida cornice della Parrocchia di San Marcellino P. e M. (in San Marcellino ), avrà luogo, sabato 30 settembre alle ore 19.30, la ...

Si tratta di Pietro Buonavolontà, 44 anni di Torre Annunziata, Elisabetta Saracco, 39 anni di Telese Terme, Antimo Leva, 35 anni di, tutti e tre specializzati in anestesia e terapia ...35(Caserta) - Controlli serrati da parte dei carabinieri nell'agro aversano per la prevenzione e al contrasto dei roghi tossici e dei reati in materia ambientale. - continua sotto - Nel ...

San Marcellino, rifiuti pericolosi in un seminterrato RaiNews

San Marcellino, rifiuti speciali pericolosi: sequestrata officina ... PUPIA

Un modo semplice per permettere ai medici di parlare con i loro pazienti, che diventano una platea sempre più numerosa per ciascun dottore. Da qu è partito un team di informatici di Torre Annunziata c ...SAN MARCELLINO (CE). RIFIUTI SPECIALI PERICOLOSI RINVENUTI NEL SEMINTERRATO DELL’OFFICINA. PROPRIETARIO DENUNCIATO DAI CARABINIERI. Controlli serrati da parte dei Carabinieri della...(Fonte: Cronache ...