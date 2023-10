Samsung Galaxy | ritardo otturatore risolto dai prossimi modelli

Leggi su optimagazine

(Di venerdì 6 ottobre 2023) Il colosso di Seul ha annunciato ufficialmente l’Exynos 2400, il suo prossimo chip Exynos di punta, durante la conferenza degli sviluppatori. Il produttore sudcoreano non ha detto nulla, ma non c’è dubbio che ilS24 sarà disponibile sia nella versione Exynos che in quella Snapdragon. Come riportato da “SamMobile“, l’Exynos 2400 è in sviluppo da quasi due anni e apporta grandi miglioramenti rispetto all’Exynos 2200 in termini di prestazioni di CPU, GPU e intelligenza artificiale. L’azienda asiatica rivelerà maggiori dettagli, come il numero di core del processore (l’Exynos 2400 dovrebbe essere un chip deca-core) ed altre specifiche, in un secondo momento, ma ha anticipato alcune delle funzionalità che il nuovo chip porterà ai dispositivi mobili e uno di questi potrebbe risolvere il...