Salvini contro la giudice di Catania | «Volti familiari tra chi urla ?assassini? alla polizia» Lei | «Lì per evitare scontri»

La decisione della giudice Apostolico di pochi giorni fa non è stata digerita a destra: non solo da Giorgia Meloni, che l’ha criticata ...

Bergamo. decreto Asset, arriva la norma che regola anche le nuove licenze per i taxi . E il Comune di Bergamo insorge. Nello specifico, il testo, ...

Ultimamente sta girando un video in cui una donna che all'apparenza ha le sembianze della magistrata Iolanda Apostolico partecipa a una manifestazione pro migranti e. "Se fosse stata ...Le polemichela magistrata di Catania sono scoppiata dopo che Matteoha pubblicato un video in cui Apostolico è presente a una manifestazione del 25 agosto 2018 in cui si invocava lo ...

Salvini contro la giudice del Tribunale di Catania, Gianrico Carofiglio: "Ogni giorno un nemico diverso" La7

Salvini contro la giudice di Catania: «Volti familiari tra chi urla “assassini” alla polizia». Lei: «Lì per ev ilmessaggero.it

Il deputato leghista Carrà riconosce la giudice, Salvini prende atto “con sconcerto” Di fronte ... pubblicamente schierato contro la Lega e dalla parte dei manifestanti”, è definita “circostanza che ...Spunta un filmato che scatena l'ira della Lega contro Iolanda Apostolico, la giudice di Catania che ha annullato il trattenimento di quattro migranti nel Cpr di Pozzallo, sconfessando il decreto del g ...