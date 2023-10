Salute | Iss | depressione per il 6% degli adulti ma in anziani arriva fino al 30%

(Di venerdì 6 ottobre 2023) Roma, 6 ott. (Adnkronos) -male diffuso tra gli italiani, soprattutto per i più, in particolare se vulnerabili sul piano socio-economico. Il 6% della popolazione adulta riferisce sintomi depressivi, ma tra glila stima è del 9%, cheal 30% tra quelli con difficoltà economiche. E' quanto emerge da un'analisi fatta in occasione della Giornata mondiale dellamentale, in calendario del 10 ottobre, basata sui numeri delle sorveglianze Passi e Passi d'Argento (PdA) coordinate dall'Istituto superiore di sanità e raccolti nel 2021-2022. Due programmi che rilevano in continuo informazioni sulla popolazione adulta (18-69) e anziana (65+) rispetto a, qualità di vita e fattori di rischio comportamentali ...

Roma, 6 ott. (Adnkronos Salute ) - depressione male diffuso tra gli italiani, soprattutto per i più anziani , in particolare se vulnerabili sul piano ...

Inuovi casi di Covid in Italia salgono del 13% e l'incidenza sale da 66 a 75 casi ogni 100 mila abitanti . È quanto emerge dal monitoraggio settimanale del Ministero dellae dell'. Il tasso di occupazione in area medica è al 5%, pari a 3.146 ricoverati, in lieve aumento rispetto a 7 giorni fa quando era 4,4%. Stabile l'occupazione in terapia intensiva, pari ...Alcuni studi condotti dall'hanno evidenziato come saltare la prima colazione già da bambini può persistere come pratica scorretta anche in età adulta : infatti, è durante l'infanzia che si ...

Network Italiano sulla Salute Mentale Perinatale: i dati del primo ... EpiCentro

Politiche di promozione dell'attività fisica il contrasto delle malattie ... EpiCentro

Roma, 6 ott. (Adnkronos Salute) - Depressione male diffuso tra gli italiani, soprattutto per i più anziani, in particolare se vulnerabili sul piano ...Il virus si trasmette da persona a persona attraverso la puntura di una zanzara femmina del genere Aedes. A fine giugno 2023 l'Iss contava 4 casi confermati in Italia, tutti associati a viaggi ...