Salerno | sequestrata cisterna attrezzata e oltre 700 litri di gasolio

(Di venerdì 6 ottobre 2023) Tempo di lettura: 2 minutiNel corso di un servizio d’iniziativa, volto al controllo economico del territorio, le Fiamme Gialle di Nocera Inferiore hanno scoperto un vero e proprio distributore di carburanti per autotrazione abusivo, sito in un’area a cielo aperto del comune di Pagani (SA). Il carburante era stivato in unafuori terra, con capacità di 10 m³, alla quale erano collegati una contaed una pompa di erogazione; in questo modo, i “clienti” avevano la possibilità di effettuare il rifornimento dei veicoli. All’interno della, sono stati rinvenuti e sottoposti a sequestro circa 700diper autotrazione; analoga sorte per ulteriori 160dello stesso carburante, contenuti in 14 taniche in plastica, già confezionate e pronte per la ...