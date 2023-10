Salario minimo | Barzotti | “Quella del Governo è una farsa”

Leggi su lanotiziagiornale

(Di venerdì 6 ottobre 2023) L’Ocse sostiene che ilabbia portato solo benefici per i Paesi che lo hanno introdotto. Ma il Cnel col suo primo documento lo ha bocciato. Valentina, capogruppo del M5S in commissione Lavoro della Camera, ve lo aspettavate? “Ci aspettavamo, eccome, il completamento di unacominciata ad agosto, con un ipocrita incontro con le opposizioni convocato dalla Meloni a palazzo Chigi sull’onda di sondaggi che danno il 70% degli italiani favorevoli al. Ma quando abbiamo visto la premier coinvolgere il Cnel, che un tempo per la destra era il massimo dell’ente inutile e che avevamo già audito in Commissione Lavoro, abbiamo capito che era tutta una messinscena. È la dimostrazione che a questonon sta minimamente a cuore il tema ...