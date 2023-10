Sabrina Salerno | da Alicante con furore | gli scatti sono da perdere la testa

Leggi su gossipitalia.news

(Di venerdì 6 ottobre 2023) Annalisa e il pensiero dolce e rispettoso verso Maria De FilippiFedez finalmente oggi è tornato a casa, ecco cosa lo ha salvato – VIDEOAntonella Fiordelisi in coppia con Estefania Bernal per Pechino Express?, celebre showgirl e cantante italiana di “Boys”, per citare uno dei suoi brani più celebri, in questo periodo è stata vista in giro per la Spagna in occasione del suo tour 2023/2024, per il quale si è esibita nelle città più note della penisola iberica. In questa occasione,ha postato sul suo profilo Instagram una carrellata di foto che ritraggono lei e i bellissimi panorami dall’incantevole Casa Alberola adin cui alloggiava. LEGGI ANCHE >, la foto con i leggins attillati scatena i commenti sessisti: la sua risposta ...