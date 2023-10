Russia | ipotesi stop bando test nucleari | cosa significa e cosa può succedere

Leggi su sbircialanotizia

(Di venerdì 6 ottobre 2023) Avviata dalla Duma una discussione sulla revoca della ratifica, da parte di Mosca, del Trattato che proibisce iin qualsiasi ambiente Vladimir Putin chiede, la Duma, come al solito, esegue. Solo poche ore dopo che il presidente russo, nel suo intervento al Forum di discussione Valdai, ha lanciato l’idea, il Presidente della Camera bassa del Parlamento russo, Vyacheslav Volodin, ha annunciato l’avvio di una discussione sulla revoca della ratifica, da parte di Mosca, del Trattato per ilcomplessivo dei(Ctbt) “in linea con gli interessi nazionali della”. Tale dibattito, ha aggiunto Volodin, sarà “una risposta agli Stati Uniti che non hanno ancora ratificato il trattato”. “Sarebbe positivo poter sperimentare il funzionamento di questi sistemi ma ...