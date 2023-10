(Di venerdì 6 ottobre 2023) (Adnkronos) – Vladimir Putin chiede, la Duma, come al solito, esegue. Solo poche ore dopo che il presidente russo, nel suo intervento al Forum di discussione Valdai, ha lanciato l'idea, il Presidente della Camera bassa del Parlamento russo, Vyacheslav Volodin, ha annunciato l'avvio di una discussione sulla revoca della ratifica, da parte di Mosca, del Trattato per ilcomplessivo dei(Ctbt) "in linea con gli interessi nazionali della". Tale dibattito, ha aggiunto Volodin, sarà "una risposta agli Stati Uniti che non hanno ancora ratificato il trattato". "Sarebbe positivo poter sperimentare il funzionamento di questi sistemi ma armati con unaata nucleare", aveva detto ieri Putin, dopo aver dato la conferma deldi un missile da crociera a propulsione ...

E quindi ha ipotizzato che laavrebbe potuto ritirare la sua ratifica dal Trattato varato nel 1996 ma non ancora entrato in vigore, per la mancata ratifica del numero di Paesi sufficienti, ...Leggi Anche 'Segnali che lasia pronta a testare un nuovo missile nucleare': l'del New York Times Nel 2004, cercando di promuovere la sua teoria su "Angelo", Zeira in un'intervista ...

Russia potrebbe riprendere test nucleari: ecco perché Adnkronos

Russia, ipotesi stop bando test nucleari: cosa significa e cosa può succedere Virgilio

Avviata dalla Duma una discussione sulla revoca della ratifica, da parte di Mosca, del Trattato per il bando complessivo dei test nucleari ...Il presidente russo al Forum Valdai: "Trovati frammenti nei corpi" e "5 chili di droga a casa". Nessun "impatto esterno" ...