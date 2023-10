... in linea con gli interessi nazionali della". Lo ha annunciato Vyacheslav Volodin, presidente delladi Stato russa, sul suo canale Telegram, precisando che la discussione costituirà "una ...Ultime notizie di oggi sulla guerra Continuano incessanti gli attacchi dellacontro l'Ucraina. Un bambino di 10 anni è rimasto ucciso in un raid sulla città di Kharkiv. Ladi Stato russa intanto discuterà nella prossima riunione della revoca della ratifica del ...

Nucleare Russia, Duma discute stop bando esperimenti Adnkronos

Russia, Duma discute stop bando esperimenti nucleari Tiscali Notizie

Mosca, 6 ott. (Adnkronos) - "Il Consiglio della Duma di Stato russa discuterà nella prossima riunione della revoca della ratifica del Trattato sulla messa al bando totale degli esperimenti nucleari (C ...Nel 2023 il Servizio federale per la sicurezza russo (Fsb) ha sequestrato 370 chilogrammi di droga che erano prodotti in Ucraina per ...