Rugby World Cup | la Francia travolge l’Italia per 60-7 | gli Azzurri salutano il Torneo

Leggi su ilfaroonline

(Di venerdì 6 ottobre 2023) Lione –è stata travolta dallae dice addio ai quarti di finale dellaCup. Non è bastato il cuore deglia superare la partita di questa sera a Lione. Laha dominato dall’inizio alla fine del match chiudendo l’incontro in vantaggio netto per 60-7. I transalpini conquistano in questo modo la testa del girone e proseguono ilIridato.chiude con il terzo posto nel Raggruppamento, con la qualifica in tasca per i prossimi Mondiali in Australia (2027). Il racconto della partita e il tabellino (fede.it) Laparte fortissimo: cariche insistite degli avanti, poi Woki si inventa uno splendido offload per Jalibert, Romas arriva in sostegno e Penaud finalizza ...